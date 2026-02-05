Odisha Weather Update: ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ! ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏହି ପାଣିପାଗ ଆସନ୍ତା ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବା ସହ ହାଲୁକା କୁହୁଡି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହକ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ।
Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏହି ପାଣିପାଗ ଆସନ୍ତା ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବା ସହ ହାଲୁକା କୁହୁଡି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହକ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବଭଳି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି.ଉଦୟଗିରି ବ୍ୟତିରକ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଯାଇଛି।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/AUjGqEoXot
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) February 4, 2026
ଖାଲି ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡି଼ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ତିନି ଦିନ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ। ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିର୍ତ୍ତନ ନ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଶୀତ ନେଇ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ। ୮ ତାରିଖ ସକାଳ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ମୟୂରଭଂଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କେନ୍ଦୁଝର, ଜଗତସିଂହପୁର୍, କଳାହାଣ୍ତି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡି଼ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କୁହୁଡି଼ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା।