Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିବ ଥଣ୍ତା!

Odisha Weather Report: ପୁଣି ଫେରିପାରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ତା। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିପାରେ ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ଭିତରେ। ସାମୟିକ ଭାବେ ଏହି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଏବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ଦିନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #05th February,2026.https://t.co/zYNlHYKrzF
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) February 5, 2026
ସେହିପରି, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗର ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ-ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ କମ୍ ରହିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡି଼ଶାରେ ବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ଥଣ୍ତା ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି଼ ରହିପାରେ।