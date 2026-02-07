Odisha Weather Update: ବଢିବ ଶୀତ! କାଲିଠୁ କମିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା

Odisha Weather Update: ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ୮ ଓ ୯ ତାରିଖରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିପାରେ। ଉପକୂଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ବି ଖସିପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-C: Dr. Rajasree VPM, based on 0830 Hrs IST observation of #06th February,2026.https://t.co/SwEKVnxgo3
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) February 6, 2026
୮ ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର୍, ଝାରସୁଗୁଡା, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉରକେଲା ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ମାଲକାନଗିରି,ଭବାନୀପାଟଣା, ନୂଆପଡା, ଯାଜପୁର୍, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଦା ଓ କଟକରେ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ୯ ତାରିଖରେ ବି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବା ସହ ଶୀତ ବଢିବ। (ଗୁରୁବାର) ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ସେମିଳିଗୁଡାରେ ୮.୭,ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୧୨, ରାଉରକେଲାରେ ୧୨.୧, ଫୁଲବାଣୀରେ ୧୨.୨ ଓ କିରେଇରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା।