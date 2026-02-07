Odisha Weather Update: ବଢିବ ଶୀତ! କାଲିଠୁ କମିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା

Advertisement
Zee OdishaOdisha StateOdisha Weather Update: ବଢିବ ଶୀତ! କାଲିଠୁ କମିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା

Odisha Weather Update: ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା  ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ୮ ଓ ୯ ତାରିଖରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିପାରେ।  ଉପକୂଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ବି ଖସିପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:36 AM IST

୮ ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର୍, ଝାରସୁଗୁଡା, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉରକେଲା ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ମାଲକାନଗିରି,ଭବାନୀପାଟଣା, ନୂଆପଡା, ଯାଜପୁର୍, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଦା ଓ କଟକରେ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ।  ୯ ତାରିଖରେ ବି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବା ସହ ଶୀତ ବଢିବ।  (ଗୁରୁବାର) ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ସେମିଳିଗୁଡାରେ ୮.୭,ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୧୨, ରାଉରକେଲାରେ ୧୨.୧,  ଫୁଲବାଣୀରେ ୧୨.୨ ଓ କିରେଇରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା।   

 

Narmada Behera

