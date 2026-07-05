Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବାଭାବିକଠୁ ହୋଇଛି ଅଧିକ ବର୍ଷା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬୫.୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ ୪% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆଉ ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ଦେବଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି । ବରଗଡ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗିର, ନୂଆପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ କଟର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଲହଡି ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ବର ପଥରଗାଡିଆ ଗଣେଶ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାରେ ବଡ ବଡ ଗାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବୌଦ୍ଧ ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀ ଭିତରୁ ୨ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ଜାଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଫସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପଦରର ୨ଜଣ ମହିଳା । ଅଚାନକ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯିବାରୁ ୨ ମହିଳା ଏକ ଟାପୁରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ୨ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅବପାତ । ବାଲେଶ୍ୱରର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗର ୫୦ କିମି ଦୂରରେ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଚାନ୍ଦବାଲିର ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଦିଗର ୬୦ କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିକରୁଛି ଅବପାତ । ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚାନ୍ଦବାଲି-ଦିଘା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।