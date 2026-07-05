Add Zee Business As A Preferred Source
App

Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବାଭାବିକଠୁ ହୋଇଛି ଅଧିକ ବର୍ଷା

ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆଉ ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 05, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:16 PM IST
Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବାଭାବିକଠୁ ହୋଇଛି ଅଧିକ ବର୍ଷା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବାଭାବିକଠୁ ହୋଇଛି ଅଧିକ ବର୍ଷା
weather update1 min ago
2
Bollywood53 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Global Passport Index 20261 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago