ରାୟଗଡ଼ାରେ ନକଲି ମାଓବାଦୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ: ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ୪ ଗିରଫ୍

ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର 'ଫେକ୍ ମାଓବାଦୀ' କ୍ୟାମ୍ପେନ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ହଡ଼ପ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନକଲି ମାଓ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇବା ଏବଂ ମିଛରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନାଟକ ରଚିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନୁବ୍ରତ ବାରା ଓରଫ ରଞ୍ଜୁ। ସେ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନକଲି ମାଓବାଦୀ ସଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଠକେଇ ନେଟୱର୍କ?
ରାୟଗଡ଼ା ଏସପି ସ୍ୱାତୀ ଏସ୍. କୁମାର ଏକ ସମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲେ। ଜଗଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ମିଲିସିଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ, ଏହି ଯୁବକମାନେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଥଇଥାନ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବେ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ କାମରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସବୁ ସତ ମାନି ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
କେଉଁଠି ଲାଗିଥିଲା ନକଲି ବ୍ୟାନର?
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା, କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଓ କୋଲନରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ନାଁରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଧୁମାଗୁଡ଼ା, କୁମାରଗୁଡ଼ା ଛକ ଏବଂ ପାଇକପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟାନରରେ ମାଓ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କଥା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତିନୋଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ:
୧. ଅନୁବ୍ରତ ବାରା (ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ)
୨. ସିମାଞ୍ଚଳ କୁଟ୍ରୁକା (ବିଷମକଟକ)
୩. ଅଳ୍ପନା ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗି (ବିଷମକଟକ)
୪. ବାଲି ମାଝୀ (କାଶୀପୁର)
ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କେମିତି ହୋଇଛି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି।