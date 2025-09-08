Special Train: ବିଶାଖାପାଟଣା-ଶାଲିମାର ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

ଟ୍ରେନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟକିବ:
ସିମାଚଳମ, ବିଜୟନଗରମ୍, ଚିପୁରୁପାଲି, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ରୋଡ୍, ପଲାସା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲୁଗାଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର-କେଉଁଝର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖଡ଼ଗପୁର ଏବଂ ସାନ୍ତରାଗାଛି।
ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବ:
ଟ୍ରେନ୍ ବିବରଣୀ:
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୮୫୦୮/୦୮୫୦୭ ବିଶାଖାପାଟଣା- ଶାଲିମାର-ବିଶାଖାପାଟଣା ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ
ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ: ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ୧୧:୨୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଛାଡିବ
ଶାଲିମାରରୁ: ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ୦୫:୦୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଛାଡିବ
ରହଣି (ଉଭୟ ପଟୁ)
କୋଚ୍ ସଂରଚନା:
୦୨ ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି କୋଚ୍
୦୪ ଟି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି କୋଚ୍
୦୭ ଟି ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍
୦୪ ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସିଟିଂ କୋଚ୍
୦୧ ଟି ଲଗେଜ୍-କମ୍-ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ (ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ-ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧା ସହିତ) ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ କାହିଁକି?
ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟିଦିନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ସିଟ୍ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା!