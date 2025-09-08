Special Train: ବିଶାଖାପାଟଣା-ଶାଲିମାର ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ
Special Train: ବିଶାଖାପାଟଣା-ଶାଲିମାର ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

ଟ୍ରେନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟକିବ:
ସିମାଚଳମ, ବିଜୟନଗରମ୍, ଚିପୁରୁପାଲି, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ରୋଡ୍, ପଲାସା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲୁଗାଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର-କେଉଁଝର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖଡ଼ଗପୁର ଏବଂ ସାନ୍ତରାଗାଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:49 PM IST



ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବ:

ଟ୍ରେନ୍ ବିବରଣୀ:
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୮୫୦୮/୦୮୫୦୭ ବିଶାଖାପାଟଣା- ଶାଲିମାର-ବିଶାଖାପାଟଣା ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ

ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ: ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ୧୧:୨୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଛାଡିବ
ଶାଲିମାରରୁ: ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ୦୫:୦୦ ଘଣ୍ଟାରେ ଛାଡିବ

ରହଣି (ଉଭୟ ପଟୁ)
ଟ୍ରେନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟକିବ:


କୋଚ୍ ସଂରଚନା:
୦୨ ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି କୋଚ୍
୦୪ ଟି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି କୋଚ୍
୦୭ ଟି ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍
୦୪ ଟି  ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସିଟିଂ କୋଚ୍
୦୧ ଟି ଲଗେଜ୍-କମ୍-ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ (ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ-ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧା ସହିତ) ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ କାହିଁକି?
ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟିଦିନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଅଧିକ ସିଟ୍ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା!

