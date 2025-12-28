ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଇଁଠାପାଲିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍

ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୬ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ୬ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଲାଗିଛି ।
Crime News: ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ । ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାନଭିନ୍ କରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ସୁତିର ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୬ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ୬ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଲାଗିଛି । ଏହା କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନଥିଲା ବରଂ ହଠାତ୍ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି FIRର ବୈଧତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ।
