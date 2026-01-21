Advertisement
Odisha News:ବଡ଼ବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖାରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଘଟଣା,ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି

Odisha News:  କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖାରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଘଟଣା। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତଖାଲି । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:55 AM IST

Odisha News:  କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖାରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଘଟଣା। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତଖାଲି । ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନଗଦ ୪ ଲକ୍ଷ ୩୮ ହଜାର ୭୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୬ କେଜି ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ।  ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ସିସିଟିଭି DVR କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏ-ହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ଏଯାଏଁ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ ଲୁଟ ଭିଆଇବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ୩ଟି ବାଇକ୍ ରେ ବିଲେଇପଦା ଦେଇ ନୁଆମୁଣ୍ଡି ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ୍।

ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ବିଲ ଠାରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ୍ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ ବଡ଼ବିଲ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏସ ଓ ପି ପାଳନ କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି। କେନ୍ଦୁଝର ଏସ ପି ନୀତିନ କୁଶଲକରଙ୍କ ସମେତ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସପି, ବଡ଼ବିଲ ଏସଡିପିଓ, ବଡ଼ବିଲ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନପୁଟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ୍ ଚାଇଁବାସା ପୋଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାପଡ଼ିବେ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ ।

 

