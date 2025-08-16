Nuakhai: ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ହେଲା ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ
Nuakhai: ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ହେଲା ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ

ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୩ରୁ ୧୦ଟା ୫୫ ମଧ୍ୟରେ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯିବ । ସମ୍ବଲପୁରର ବସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭାରେ ନୂଆଁଖାଇ ନେଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:07 PM IST

Nuakhai: ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ହେଲା ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ

Nuakhai: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଆଜି ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୩ରୁ ୧୦ଟା ୫୫ ମଧ୍ୟରେ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯିବ । ସମ୍ବଲପୁରର ବସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭାରେ ନୂଆଁଖାଇ ନେଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଁଖାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆଁ ସରିଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚୁଡା, ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ସାରୁପତ୍ର ଭଜା ସମେତ ଅନେକ ରକମର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିସହ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର ଓ ସାସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

