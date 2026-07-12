FIFA 2026: କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲର୍ ଦାନ ଦୋୟେ? ଜାଣନ୍ତୁ

FIFA 2026: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ଆଲେକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟାକ୍ ଆଲିଷ୍ଟର, ଜୁଲିଆନ୍ ଆଲଭାରେଜ୍ ଏବଂ ଲୌଟାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୨ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା।
ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହାରିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଡାନ୍ ଦୋୟେ (Dan Ndoye)ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ରନ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାନ୍ ଣ୍ଡୋଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚୋରି କରିଥିଲେ। କାନସାସ୍ ସିଟିରେ ଶନିବାର ଦିନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର ୬୭ତମ ମିନିଟରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାନ୍ ଣ୍ଡୋଏ ସମାନ ଗୋଲ କରିଥିଲେ।
ଡାନ୍ ଣ୍ଡୋଏ କିଏ?
୬୭ତମ ମିନିଟରେ ଡାନ୍ ଣ୍ଡୋଏ ଡିଫେନ୍ସ ପଛପଟେ ବଲ୍ ପାସ୍ କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗୋଲକିପର ଏମିଲିଆନୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ଡାନ୍ ଣ୍ଡୋଏ ୬୭ତମ ମିନିଟରେ ସମାନ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଡାନ୍ ଣ୍ଡୋଏ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଦଳ ନଟିଂହାମ ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଲବ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳନ୍ତି। ଡାନ୍ ଣ୍ଡୋଏ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩୭ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୦ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
ଶୀର୍ଷ ଚାରିଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉଠିଛନ୍ତି
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉଠିଥିବା ଶେଷ ଦଳ ହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ମରକ୍କୋକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେନ୍ ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ କଠିନ ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବିଜୟ ସହିତ ଶନିବାର ସେମିଫାଇନାଲ ଲାଇନ-ଅପ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଙ୍କିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଫିଫା ରାଙ୍କିଂରେ ଶୀର୍ଷ ଚାରିଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉଠିଛନ୍ତି।