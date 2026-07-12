Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲର୍ ଦାନ ଦୋୟେ? ଜାଣନ୍ତୁ

FIFA 2026: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ଆଲେକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟାକ୍ ଆଲିଷ୍ଟର, ଜୁଲିଆନ୍ ଆଲଭାରେଜ୍ ଏବଂ ଲୌଟାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 12, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:14 AM IST
FIFA 2026: କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲର୍ ଦାନ ଦୋୟେ? ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ex Mla Prabhat Biswal: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ!
Ex Mla Prabhat Biswal56 min ago
2
petrol diesel price today2 hrs ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
Odia NewsJul 11
5
top 10 news todayJul 11