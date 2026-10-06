Add Zee Business As A Preferred Source
App

Wildlife Week 2026: ସଙ୍ଗୀତରେ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ସପ୍ତାହ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ

ଲାଇଟହାଉସ୍‌ର ପ୍ରଯୋଜନାରେ, ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ୱେତା ଚନ୍ଦନ ଓ ସଞ୍ଜୟ କାନୁନ୍‌ଗୋଙ୍କ ସୃଜନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟର ସହଯୋଗ ମିଳିଛି। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜୀବ, ପ୍ରକୃତି ଓ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 06, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 08:36 PM IST
Wildlife Week 2026: ସଙ୍ଗୀତରେ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ସପ୍ତାହ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ
Image Credit: ଏହି ଗୀତର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସ୍ୱର।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବେଦକ୍ଷତା : ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି
2
3
4
5