Bangladesh Riots: ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଦଣ୍ଡ, ୟୁନୁସ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା

Bangladesh Riots: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲାକୁ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶେଖ ହସିନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ପୋଲିସ, ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଖବର ସଂସ୍ଥା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ବାଂଲାଦେଶ (UNB) ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହ (ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ) ଅଧ୍ୟାଦେଶ, 2026 ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। UNB ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ରବିବାର ରାତିରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ
UNB ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ 'ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଦେୱାନୀ ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନୂତନ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବ ନାହିଁ।' ଏହା ପୋଲିସକର୍ମୀ, ହିନ୍ଦୁ ସମେତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହି ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମବାଦୀ ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ନରମ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଅସମର୍ଥିତ ହେବ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଦେଶର ବିଦ୍ୟମାନ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଧୁରିନି ଅବସ୍ଥା
ଯେତେବେଳେ କୋଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଖ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ସେତେବେଳକୁ, ରାଜନୈତିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଇସଲାମିକ ମୌଳବାଦୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ହିଂସାତ୍ମକ ହେବା ପରେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହତ୍ୟା ଆଉ ଏକ ସଙ୍କେତ ଥିଲା ଯେ କୋଟା ପ୍ରତିବାଦକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଡଜନେ ଡଜନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧.୫ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୋଲିସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ।
ତଥାପି, ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ତାଲିକାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ 44 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ହସିନାଙ୍କ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଭେଦଭାବ ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଲିପ୍ରେ, ସେମାନେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଏବଂ ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ହାଜତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦାବି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କରିଥିବା ଏକ ନୃଶଂସ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ।