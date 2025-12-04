Odisha News: ଦୁଇଟି ନୂତନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ: ମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ଟି ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଜଳପଥ ପରିବହନ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ତିନୋଟି ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳପଥ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଧାମରା ଓ ଗୋପାଳପୁର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ଗୃହରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ଦୁଇଟି ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁର ଧାମରା ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟିମ କୋଲ, କୋକିଙ୍ଗ କୋଲ, ଲାଇମଷ୍ଟୋନ, ଡୋଲୋମାଇଟ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର, କ୍ଲିଙ୍କର, ଜିପସମ ଭଳି ପଣ୍ୟର ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଏଠାରୁ ଲୁହାପଥର, ପେଲେଟ୍ସ ସ୍ଲାଗ,ଷ୍ଟିଲ କଏଲ, ଥର୍ମାଲ କୋଲ, କୋକିଙ୍ଗ କୋଲ, ଡୋଲୋମାଇଟ ଏସଟିଏସ ଆଦି ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁରରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସଲ୍ଟ, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ କୋଲ, ସିପି କୋକ, ୟୁରିଆ, ଲାଇମଷ୍ଟୋନ, କୋକିଙ୍ଗ କୋଲ, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ହାର୍ବର ମୋବାଇଲ କ୍ରେନ ଇତ୍ୟାଦି ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଏଫ ସ୍ଲାଗ, ଇଲୁମନାଇଟ, ଏଚଆର କଏଲ, ଲୁହାପଥର, ପେଲେଟସ ଷ୍ଟିଲ, ସ୍ଲାବ, ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାନାଇଟ ବ୍ଲକ ଆଦି ରପ୍ତାହ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏ ବାବଦରେ ୨୦୨୦ ରୁ ୨୦୨୫ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ ୧୨୩୨.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଧାମରା ବନ୍ଦରରୁ ୧୦୭୪.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ପାଇଥିବା ବେଳେ ୧୫୭.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରୁ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ନୂତନ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟିଭ ପୋର୍ଟ ଜେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଓ ନବଯୁଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଆଜି ଗୃହରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।