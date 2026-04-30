Odisha News: ଜନ ଶୁଣାଣିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ

ଜଗତସିଂହପୁର: ଅଭିଯୋଗକୁ ଜିଲାପାଳଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଜନ ଶୁଣାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଜିଲାପାଳ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଜନ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଳଭେଡି ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ।
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) April 30, 2026
ପରେ ଜନ ଶୁଣାଣିକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ବେଳେ ଜିଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆର ପଟେ ଏହି ବାବଦରେ ଜିଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେହି ଗାଁକୁ ପଠାଇ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଗାଁକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଁରେ ପସାଇ ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ଜିଲାପାଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନଳଭେଡି ଗାଁରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି।