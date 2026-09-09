Desi Liquor Seized: ପାନ ଦୋକାନରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାର, ଧରାପଡ଼ିଲେ ମହିଳା

Desi Liquor Seized: ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ପୁଲିସ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ୩୦ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଡିମାଳା ଛକ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାଗବତୀପୁରର RI ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପାନ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା।
ALSO READ: Love Horoscope: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ୪ ରାଶି, ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ!
ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଗୋଡିମାଳା ଅଞ୍ଚଳର ନମିତା ସାହାନୀ (୪୩) ବିନା ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନୁମତିରେ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପୁଲିସ ଦାବି କରିଛି।
ଦୋକାନ ତଲାସି ବେଳେ ୨୦୦ ମିଲିଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ‘ଆସ୍କା-୪୦’ ଦେଶୀ ମଦର ୧୫୦ଟି ବୋତଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୋଟ ପରିମାଣ ୩୦ ଲିଟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ବଳଙ୍ଗା ଥାନାର ପୁଲିସ ଏସଆଇ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଆଇନ-୨୦୦୮ର ଧାରା ୫୨(a) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମିତା ସାହାନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।