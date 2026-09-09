Add Zee Business As A Preferred Source
App

Desi Liquor Seized: ପାନ ଦୋକାନରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାର, ଧରାପଡ଼ିଲେ ମହିଳା

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଡିମାଳା ଛକ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାଗବତୀପୁରର RI ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପାନ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 09, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:06 PM IST
Desi Liquor Seized: ପାନ ଦୋକାନରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାର, ଧରାପଡ଼ିଲେ ମହିଳା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Desi Liquor Seized: ପାନ ଦୋକାନରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାର, ଧରାପଡ଼ିଲେ ମହିଳା
2
3
4
5