Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ

କିଛି ଦୁର୍ବୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ୍‌ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 13, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:22 AM IST
ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 newsJul 12
2
Prabhat BiswalJul 12
3
tmc newsJul 12
4
Odisha PoliticsJul 12
5
Aasthara YatraJul 12