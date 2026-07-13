ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ

କଟକ: ସମ୍ରାଟ ହଲ୍ ନିକଟ ତାଳଦଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଖବର ମୁତାବକ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ହାଇକୋର୍ଟ ଛକ ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କର ସୁନା ଦୋକାନ ରହିଛି । ସୁନା କିଣିବାକୁ ମହିଳା ଜଣକ ଓଏମ୍ପି ଛକରୁ କୋଲକାତା ଯିବାର ଥିଲା । ଭାଇଙ୍କ ସହ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ପିଛା କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।