Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, RPFକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଶଂସା

ଜେନେରାଲ୍‌ କୋଚ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ହଠାତ୍ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହୋଇଥିଲା । ରେଲ୍ ମଦଦରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା RPF ଟିମ୍ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ମହିଳା ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 21, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:54 PM IST
ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, RPFକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଶଂସା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
Odia News1 hr ago
2
Yoga Day1 hr ago
3
Jio Postpaid Plan3 hrs ago
4
Summer Camp6:11 AM IST
5
President Murmus Birthday5:09 AM IST