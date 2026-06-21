ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, RPFକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଶଂସା

କଟକ: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ । ରାଉରକେଲା-ଗୁଣପୁର ରାଜାରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଜେନେରାଲ୍ କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ହଠାତ୍ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହୋଇଥିଲା । ରେଲ୍ ମଦଦରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା RPF ଟିମ୍ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ମହିଳା ।
RPF କର୍ମଚାରୀ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ SCB ପଠାଯାଇଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା । ମାଆ ଓ ଜଣେ ନବଜାତ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରେଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା କାରଣରୁ RPFକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।