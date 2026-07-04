Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଝୁଲିପଡ଼ିଲେ ମହିଳା IIC,ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

କଟକ ଥାନା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ମହିଳା IICଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ IIC ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଖେଳ ସହିତ ଜଡିତ କି ନାହିଁ

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 04, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:48 AM IST
Odisha News: କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଝୁଲିପଡ଼ିଲେ ମହିଳା IIC,ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident:ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍; ୭ ଜଣ ଆହତ
road accident2 hrs ago
2
petrol diesel price today2 hrs ago
3
top 10 news today3 hrs ago
4
Rain Alert1:51 AM IST
5
top 10 news todayJul 03