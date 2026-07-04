Odisha News: କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଝୁଲିପଡ଼ିଲେ ମହିଳା IIC,ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Odisha News: କଟକ ଥାନା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ମହିଳା IICଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ IIC ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଖେଳ ସହିତ ଜଡିତ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବ୍ୟୁଟି ମହାନ୍ତି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଚାପ ଏବଂ ଦାବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।