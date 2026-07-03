Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ସଶକ୍ତ, ରୋଜଗାର ଦେଇଛି ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ସଖୀ’

ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡର ନୂତନ ସିଲେଇ ବ୍ୟାଚ୍‍ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା, ଉଦ୍ୟମିତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 03, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:12 PM IST
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ସଶକ୍ତ, ରୋଜଗାର ଦେଇଛି ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ସଖୀ’

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଜ୍ୟରେ SIR ପାଇଁ ୧୦ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ
Odia News18 min ago
2
FIFA 202640 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Weekly Horoscope2 hrs ago