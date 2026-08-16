Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ama Bus: ଆମ ବସ୍ ରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ! ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ ରୁଟ୍ ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ବସ୍ ପାଇଁ ଦାବି

Ama Bus: 'ଆମ ବସ୍' ରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ! ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ ରୁଟ୍ ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ବସ୍ ପାଇଁ ଦାବି

Ama Bus: ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼ରେ ଅସଦାଚରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 16, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:33 PM IST
Ama Bus: 'ଆମ ବସ୍' ରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ! ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ ରୁଟ୍ ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ବସ୍ ପାଇଁ ଦାବି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DGP YB Khurania Retirement: ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆଧୁନିକ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଗଠନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଡ
2
3
4
5