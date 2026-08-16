Ama Bus: 'ଆମ ବସ୍' ରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ! ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ ରୁଟ୍ ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ବସ୍ ପାଇଁ ଦାବି

Ama Bus: ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼ରେ ଅସଦାଚରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଯାତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ (CRUT)କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଯୋଡ଼ା କେବଳ ମହିଳା ବସ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସକାଳ ୮ ରୁ ୧୦ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶେଷକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ରୁଟରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ।ଅନେକ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଏ ଏଭଳି କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରେ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଣ୍ଡକ୍ଟରମାନେ କିଛି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁ ସେଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବସ୍ ଅଟକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ,ଯେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ର ସିଫ୍ଟ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିଛି।
ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ପିତାମାତା
ଭିଡ଼ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।ଜଣେ ପିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆମ ବସ୍ରେ ପଠାଇବାକୁ ଠିକ୍ ମନେ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ପକେଟମାର୍ ଏବଂ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କ ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଯାତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ ସମୟରେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆମ ବସ୍ ସେବା ଚଳାଚଳ ନେଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସେବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ବିଶେଷକରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିଡ଼ ସମୟରେ।