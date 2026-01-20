ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ

ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଠ ଯୋଗାଣ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ଟି ଟ୍ରକ୍ରେ ୮୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଠାଯାଇଛି ।
Trending Photos
ନୟାଗଡ଼: ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଠ ଯୋଗାଣ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ଟି ଟ୍ରକ୍ରେ ୮୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଠାଯାଇଛି ।
୮୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ମଧ୍ୟରେ ୪୩ ଖଣ୍ଡ ଧଉରା ଓ ୪୦ ଖଣ୍ଡ ଅସନ କାଠ ରହିଛି । କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଦଶପଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡର ଟାକେରା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୟାଗଡ ବନବିଭାଗ ୮୧୮ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଯୋଗାଇବ ।
Also Read- ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୋଦୀ
Also Read- ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲା ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ, ଶ୍ରୀନଗର ରାଜପଥରୁ IED ଜବତ