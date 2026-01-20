Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3080660
Zee OdishaOdisha Stateପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ

ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି  କାଠ ଯୋଗାଣ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ଟି ଟ୍ରକ୍‌ରେ ୮୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଠାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:04 PM IST

Trending Photos

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ

ନୟାଗଡ଼: ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି  କାଠ ଯୋଗାଣ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ଟି ଟ୍ରକ୍‌ରେ ୮୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପଠାଯାଇଛି ।

୮୩ ଖଣ୍ଡ କାଠ ମଧ୍ୟରେ ୪୩ ଖଣ୍ଡ ଧଉରା ଓ ୪୦ ଖଣ୍ଡ ଅସନ କାଠ ରହିଛି । କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଦଶପଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡର ଟାକେରା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୟାଗଡ ବନବିଭାଗ ୮୧୮ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଯୋଗାଇବ ।

Also Read- ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୋଦୀ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲା ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ, ଶ୍ରୀନଗର ରାଜପଥରୁ IED ଜବତ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rath Yatra 2026
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ
PM Narendra Modi
ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୋଦୀ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ୍‌ ୧୬ରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୯ଟି ବ
SJTA
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶୋଭନୀୟ AI ଭିଡିଓ ମାମଲା; ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ
Odia News
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲା ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ, ଶ୍ରୀନଗର ରାଜପଥରୁ IED ଜବତ