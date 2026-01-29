Ajay Banga: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା

Ajay Banga's Bhubaneswar Visit: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା। ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଧୁନିକ ବଜାର ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷ କରି ଗଢାଯିବ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା। ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଧୁନିକ ବଜାର ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷ କରି ଗଢାଯିବ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ସିଟିଟିସି (CTTC) ଗସ୍ତ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍ଗା ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲ୍ ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର (CTTC) ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଠାରେ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ‘ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେଣ୍ଡା’ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିବେ।
କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଗସ୍ତ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଯୁବତୀ ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନଭିତ୍ତିକ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ‘ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା’ (Strategic Partnership) ଘୋଷଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସିଟିଟିସି- ଏକ ସଫଳ ମଡେଲ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିଟିସି ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ସହ ମିଶି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚାକିରି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ସଫଳ ମଡେଲ୍କୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ (ADB) ସହାୟତାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟିଆଇ (ITI) ଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି।