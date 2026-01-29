Advertisement
Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୁଶ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:13 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୁଶ୍ରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଡି.କେ. ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 

ବୈଠକରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଫଳାଫଳରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।

ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (MSME), କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ CMIE ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସଂସ୍କାର-ମୁଖୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ-ଭାରତ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପକରଣ ରୁମ୍ ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର (CTTC) ଭଳି ଉଦାହରଣ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ITI) କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର 4 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ସେ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ନୀତି ପରାମର୍ଶଦାତା ସେବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗତିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ-ଘରୋଇ ସହଭାଗୀତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ସହରୀକରଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହଯୋଗମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ରଣନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସହଯୋଗର ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ।

ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲେ। "ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ 2036 ଏବଂ 2047: ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା" ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ରଣନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଏକ ମିଳିତ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

