Add Zee Business As A Preferred Source
App

Cycle Day 2026: ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ, ''ସଣ୍ଡେ ରେ ସାଇକେଲ'' ୬୬ ସାଇକେଲ ରାଲି ଆୟୋଜନ

Cycle Day 2026: ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେ ''ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୁସ୍ଥ ଭାରତ'' ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। CRPF ସଦା ଅଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

Written ByAjay Kumar NathEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 07, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:10 PM IST
Cycle Day 2026: ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ, ''ସଣ୍ଡେ ରେ ସାଇକେଲ'' ୬୬ ସାଇକେଲ ରାଲି ଆୟୋଜନ

About the Author

Ajay Kumar Nath

Ajay Kumar Nath

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cycle Day 2026: ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ, ''ସଣ୍ଡେ ରେ ସାଇକେଲ'' ୬୬ ସାଇକେଲ ରାଲି ଆୟୋଜନ
World bicycle day4 min ago
2
Odia News14 min ago
3
Free UPSC Coaching46 min ago
4
Odia News55 min ago
5
Odia News1 hr ago