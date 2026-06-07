Cycle Day 2026: (ସମ୍ବଲପୁର) ଅଜୟ ନାଥ- ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସରେ, ସମ୍ବଲପୁର ର ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର SAI ''ସଣ୍ଡେ ରେ ସାଇକେଲ'' ୬୬ ସାଇକେଲ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ରବିବାର, ଜୁନ୍ ୭, ୨୦୨୬ ରେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରାଧିକରଣ (SAI) ର ''ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ'' ଅନ୍ତର୍ଗତ ''ସାଇକେଲ୍ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ'' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ, ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର, ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ସକ୍ଷମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରାଧିକରଣ (SAI) ର ପ୍ରଭାରୀ ଅଭୟ ଦେବ ତିୱାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର/ଜିଡି, ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର, ସମ୍ବଲପୁର ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ସଫଳ ମିଳିତ ସାଇକେଲ ରାଲି ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡା ସଂଗଠନର ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରର CRPF ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟରର ବୟାଳିଶ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜବାନ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନେ ଏକାଠି ସାଇକେଲ ରାଲି କରିଥିଲେ, ଫିଟନେସ୍, ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସାଇକେଲିଂ କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାକୁ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ, ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ସୈନିକ, ଖେଳାଳି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେ ''ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୁସ୍ଥ ଭାରତ'' ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। CRPF ସଦା ଅଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।