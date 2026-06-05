Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238152
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ,ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ....

Odisha News: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ,ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ....

Odisha News(ଜଗତସିଂହପୁର): ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ । ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ନିଆରା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ । ପାରାଦୀପ ର ବିସ୍ତିର୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ହେନ୍ତାଳ ବନ ପାଲଟିଥିଲା ଉପକୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ର ସୁରକ୍ଷା କବଚ । ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଛି, ଶିଳ୍ପ ବଢୁଛି, ବୃକ୍ଷରାଜି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:20 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ,ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ....

Odisha News (ଜଗତସିଂହପୁର): ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ । ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ନିଆରା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ । ପାରାଦୀପ ର ବିସ୍ତିର୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ହେନ୍ତାଳ ବନ ପାଲଟିଥିଲା ଉପକୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ର ସୁରକ୍ଷା କବଚ । ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଛି, ଶିଳ୍ପ ବଢୁଛି, ବୃକ୍ଷରାଜି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରେ ପାରାଦୀପ ର କାଉଡିଆ ନଦୀ ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ରହିଥିବା ଏକର ଏକର ଜମିରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଵା ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ପାରାଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ପାରିଷଦ, ସ୍ଥାନୀୟ ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଦଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା କାଉଡିଆ ନଦୀ ର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି । ବିଗତ ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ହୁଡହୁଡ,ଫାଇଲିନ ହେଉ ଏହି ସବୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ର ପାଣି ଓ ପବନ କୁ ରୋକିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ହେନ୍ତାଳ ବନ। 

ALSO READ : Road Accident: ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ : Odisha Panipaga Report Today: ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିବ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା!୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

ଯାହା ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କିପରି ଆଉଥରେ ନୂତନ ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଗୁଡୁଥିବା ପରିବେଶ କୁ କିପରି ସୁଧାର ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ଆମ ପୃଥିବୀ ଓ ଆମ ପରିବେଶ କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଆଜିର ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

road accident
Road Accident: ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି....
puri news
Puri News: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ,ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ
EV Rental For Govt
EV ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର...