Odisha News: ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳିତ

Odisha News(ସମ୍ବଲପୁର,ଅଜୟ ନାଥ)): ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ, ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥର ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପରିବେଶ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ମେ ୧୫ ରୁ ଜୁନ୍ ୫, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ କଲୋନୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ରେଳ ନଗରରେ ଏକ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ କଲୋନୀ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବଳିତ ସଚେତନତା ବ୍ୟାନର ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧରୀ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସବୁଜ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ।