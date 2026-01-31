Advertisement
Joranda Magha Mela 2026: ଆଜିଠାରୁ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ଆରମ୍ଭ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 31, 2026, 12:24 PM IST

Joranda Magha Mela 2026: ଆଜିଠାରୁ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ-ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋରନ୍ଦା ପୀଠ। ମହଣ ମହଣ ଘିଅରେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜଳିବ ଝାଡ଼ ଦୀପ। ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିମା ସାଧୁ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳାରେ ପାଖାପାଖି ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଯୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ହୋଇପଡିଛି ପୂରା ପରିବେଶ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ ଟାରେ ଝାଡ଼ବତୀରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ସହ ମେଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ସଭାପତି ଶୁକଦେବ ବାବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମହିମା ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଗାଦିମନ୍ଦିର,ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବତି ମନ୍ଦିର ,ଅଖଣ୍ଡଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର,ଧୁନିମନ୍ଦିର ଓ ଏ-କୋଇଶ ହାଡିଆ ଟୁଙ୍ଗି ଆଦି ସଫା କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ମାଘ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୫ ଦିନ ଧରି ମୀନା ବଜାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ପାଟି ପଡ଼ିବ । ଯାହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସକାଳ ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିକ୍ଷାଭଜନ ଆଦି ପାଠ ପରେ ଶୂନ୍ୟପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମୁଣିଆ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ବାଳକ, ବାଳିକା ତଥା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତେକ ମନ୍ଦିରର ନୀତିସେବକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ଜଗତ ଭକତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ।ଏନେଇ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 

