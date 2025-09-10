World Suicide Prevention Day: କାହିଁକି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଦିବସ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ମହତ୍ୱ..?
World Suicide Prevention Day: କାହିଁକି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଦିବସ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ମହତ୍ୱ..?

World Suicide Prevention Day: ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ଯାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କେହି ବ୍ଲାକମେଲ କିମ୍ବା ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:25 PM IST

World Suicide Prevention Day: କାହିଁକି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଦିବସ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ମହତ୍ୱ..?

World Suicide Prevention Day: ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିବସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ, ସଂଗଠନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ୭୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଏକ୍ସ ପେଜ୍ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 'ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ‘ ବିଶ୍ଵ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ’। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ଯା ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ଯାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କେହି ବ୍ଲାକମେଲ କିମ୍ବା ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 

ଆଜିର ‘ବିଶ୍ଵ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ଦିବସ’ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପରି ଔପଚାରିକତାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇ ନ ରହୁ।  ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଏହା ପରିବାରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଇଥାଏ। 

ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ଆଉଥରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଜୀବନକୁ ହର୍ଷ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ଯାକୁ ପରିବାର ତଥା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମାଧାନ କରି ଆଗକୁ ବଢି଼ବା।'

About the Author
author img
Priyambada Rana

