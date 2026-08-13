କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିଶ୍ୱ ଜନଜାତି ଦିବସ ପାଳନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଙ୍ଗପଦର ଏବଂ ପାଲବେରୀ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଜନଜାତି ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି। ବୟସ୍କ, ମହିଳା, ଯୁବକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ୩୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାରମ୍ପାରିକ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଜନଜାତି ପରିଚୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଜନଜାତି ପୋଷାକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୟସ୍କମାନେ ଯୁବ ପିଢ଼ି ସହିତ କାହାଣୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଯାହା କି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ଖେଳ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା । ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂସ୍କୃତି, ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଜନଜାତି ଦିବସ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀର ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଳନ କରିବା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଭିଏଏମଏଲ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଆଲୁମିନା ବିଜନେସର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅମୂଲ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ପୋଷଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଜନଜାତି ଦିବସ ହେଉଛି ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ପାଳନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଯୁବ ପିଢ଼ିକୁ ଏହି ପରମ୍ପରାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ବେଦାନ୍ତରେ ଆମେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ।
“ବାତେଲିମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସବିତା ମାଝୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ଆମର ପରମ୍ପରା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯାହା ଆମର ପରିଚୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ବୟସ୍କମାନେ ଯୁବ ପିଢ଼ି ସହିତ କାହାଣୀ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଦେଖିବା ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହିଳା, ଯୁବକ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଜନଜାତି ପୋଷାକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ମଞ୍ଚ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।” ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଜନଜାତି ଦିବସ ପାଳନ ବେଦାନ୍ତର ସମାବେଶୀତା ବୃଦ୍ଧି, ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ।