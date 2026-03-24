Zee OdishaOdisha StateBhubaneswar News: ଭୁଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ନାବାଳକ ଜୀବନ

Bhubaneswar News: ଭୁଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ନାବାଳକ ଜୀବନ। ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସପିଟାଲରେ  ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୁଲ୍‌ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:26 PM IST

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଟାଙ୍ଗୀ କାଳୁପଡା ଗାଁର ସାଇ ନାମକ ଜଣେ ନାବାଳକ ଗତକାଲି ଦିନ ସାଇକେଲ୍ ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ,ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ତ ବୁଲାଇବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସପିଟାଲ୍-କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

ହେଲେ,ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ,ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ନାବାଳକକୁ ଭୁଲ୍ ଇଞ୍ଜକସନ୍ ଦେବା କାରଣରୁ ସାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।  ସାଇଙ୍କ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥିଲା। 

