Odisha News: ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର,ମାଣିକପୁର ଗାଁରେ ଶୋକରେ ଛାୟା

(ଗଜପତି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରି) Odisha News: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗଛରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ମାଣିକପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦଳାଇଙ୍କ ସାନ ପୁଅ କୁମୁଦ ଦଳାଇ (ବୟସ ୨୫)। ଗାଁର ଏକ ପଣସ ଗଛରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।ମୃତଦେହକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ପରେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,କୁମୁଦ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା କିଏସି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୁମୁଦ ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ମାସ ଧରି ଯାଜପୁରରେ ୱେଲଡର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଲିଭରରେ ସମସ୍ୟା ହେବା ପରେ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବା ବାରଣ ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ସମୟରେ କୁମୁଦ ଘରେ ବାଇକ ଚାବି ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ନ ମିଳିବାରୁ କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାରିପଟିଆ ପଣସ ଗଛରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମାଣିକପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚୋରାମଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି । ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ବାରମ୍ବାର ଚୋରାମଦ ବିକ୍ରି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ,ପ୍ରଶାସନ ର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଦ୍ୟାବଧି ମଦ ବିକ୍ରୀ କାରବାର ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ । ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାମ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକରେ ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପୋଲିସ ର ତଦନ୍ତ ଓ ଚୋରାମଦ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କିଭଳି ରହିବ ପ୍ରଶାସନର ।