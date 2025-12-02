Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3026394
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Odisha News: ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Dec 02, 2025, 04:10 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Odisha News: ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଥାନା ସଲେଇକେନା ପଞ୍ଚାୟତ ରୁଗୁଡିହି ଗ୍ରାମର ଚକ୍ରଧର ମହାରଣା। ତାଙ୍କ ବୟସ ୧୯ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୧ଟା ବେଳେ ୩୯ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଗାଁର ବାଘମୁଣ୍ଡା ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପଶିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଚକ୍ରଧର ମଧ୍ୟ ହାତୀ ପଲକୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ହାତୀ ବୁଲିପଡ଼ି ଚକ୍ରଧରକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରି କଚାଡି ମାରି ଦେଇଛି। 

ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି ତେଲକୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ସେହିପରି ତେଲକୋଇରେ ପୁଣି ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତେଲକୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଘର ଅଗଣାରେ ଥିବା ବେଳେ ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରି କଚାଡି ଦେଇଛି ଦନ୍ତା। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଲେ ତେଲକୋଇ ଥାନା ସଲେଇକେନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଗୁଡିହି ଗ୍ରାମର ବିଜୁ ମୁଣ୍ଡା। ବୟସ ୨୧ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odisha Assembly Session
Odisha Assembly Session: ହାତୀ ସହ ଲଢି ୬୪୬ ମୃତ
Odisha Assembly Session
Odisha Assembly Session: ୧୬ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ୭୫୦୦ ପଦବୀ ଖାଲି
Pakistan
ରିଲିଫ୍ ନାମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏକ୍ସପାୟର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ; ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍
Odisha Assembly Session
Odisha Assembly Session: ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଆଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ