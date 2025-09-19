Odisha News: ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ମୃତ

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଦୁଡିଘେରାର ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତ ବିଲ କାମ ପାଇଁ ବଡ଼ପିଛୁଳା ଲେବର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବଡପିଛୁଳା ଆମ୍ବତୋଟାରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାବୁଡରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପରେ...
Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଦୁଡିଘେରାର ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତ ବିଲ କାମ ପାଇଁ ବଡ଼ପିଛୁଳା ଲେବର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବଡପିଛୁଳା ଆମ୍ବତୋଟାରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାବୁଡରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଦନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସେ ବାଇକରୁ ପଡି ଯିବା ପରେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଟେକି କଚାଡି ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ,ପରିବାର ଲୋକ ହାତୀ ଆସିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ସଚେତନ କରାଯାଇନଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଦୋଷ ଦେବା ସହ କ୍ଷତିପୁରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।