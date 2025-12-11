Odisha News: ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମର କରୁଣ ପରିଣତି,ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ପ୍ରେମିକା କରିଥିଲା ଏହି ପ୍ଲାନ୍...

(ସମ୍ବଲପୁର, ଅଜୟ ନାଥ)Odisha News: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତ୍ରି-କୋଣୀୟ ପ୍ରେମର କରୁଣ ପରିଣତି। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ତର ପର୍ଦାଫାସ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଯୁବକ ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ।
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ବିନିକାର ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଅଭୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ରେ ଅଭୟ ଧୋକା ପାଇବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ର ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ବ୍ଲାକମେଲିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏଥିରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମର୍ଡର ପ୍ଲାନିଂ ।ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନପଡାର ଜଣେ ଯୁବକ ସୋନୁ ବିଭାରକୁ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ନାବାଳିକା ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ଅଭୟକୁ ଆଠ ତାରିଖରେ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁଙ୍ଗରୀ ପାହାଡ଼ ନିକଟକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଅଭୟ ସ୍କୁଟି ନେଇ ସେଠାରେ ପହଂଚିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତା କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗପସପ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାନୀୟରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ବେହୋସ କରିଥିଲେ। ତା ପରେ ଅଭୟ ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁରୀ ରେ ଆଘାତ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତା ପରେ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଭୟ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନା ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନ ରେ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରି ନାବାଳିକା ଓ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସୋନୁ ବିଭାର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।