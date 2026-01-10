Odisha News: ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଆସି ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିଯିବା ଘଟଣା,ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ

Advertisement
Odisha News: ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଆସି ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିଯିବା ଘଟଣା। ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ଚୈତନ୍ୟ ଛକରେ ଭଦ୍ରକ ଆପଣ୍ଡାର ଯୁବକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:29 PM IST

Odisha News: ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଆସି ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିଯିବା ଘଟଣା। ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ଚୈତନ୍ୟ ଛକରେ ଭଦ୍ରକ ଆପଣ୍ଡାର ଯୁବକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ ଜବତ। ପୁରୀ ବାଲିସାହିରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ।

ALSO READ: Weekly Special Horoscope: ଜାନୁଆରୀର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଉଦୟ ହେବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆସିଥିଲା। ଶବଦାହ କର୍ମରେ ପଇଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୈତନ୍ୟ ଛକକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପକେଟରୁ ଛୁରୀ ବାହାରକରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ରଞ୍ଜନ ଦାସର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାନସ ନାୟକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ କେଶ୍ ନମ୍ବର ୦୯/୨୦୨୬, ଦଫା ୨୯୬/୧୦୯/୧୦୩(୧),୧୧୮(୧)ରେ ରୁଜୁ ହେବା ସହ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଥାନା ପୁଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀ ତନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି।‌

Narmada Behera

