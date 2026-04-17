Zee OdishaOdisha StateOdisha News: କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି...

Odisha News: କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି...

Odisha News: କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶା ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛି ମା''ଦୁର୍ଗା ୟୁଥ୍ କମ୍ବାଇନ୍ସ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଅବୈଧ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତା ର କାରଣ,ଏହି ମାରାତ୍ମକ ନିଶାର କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ ଯୁବପିଢ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନେକ ଅପରାଧ ରେ ଲିପ୍ତହେବା ସହିତ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟୁଛନ୍ତି । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:02 AM IST

Odisha News: କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି...

Odisha News: କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶା ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛି ମା''ଦୁର୍ଗା ୟୁଥ୍ କମ୍ବାଇନ୍ସ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଅବୈଧ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତା ର କାରଣ,ଏହି ମାରାତ୍ମକ ନିଶାର କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ ଯୁବପିଢ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନେକ ଅପରାଧ ରେ ଲିପ୍ତହେବା ସହିତ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟୁଛନ୍ତି । 

ଏହି ଅବୈଧ ମାରାତ୍ମକ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିରବଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ଆସିବା ସହିତ କ୍ରିକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛି ମା ଦୁର୍ଗା ୟୁଥ କମ୍ବାଇନ୍ସ ।ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମଧୁବନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡିଆ ଠାରେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ଅବୈଧ ଡ୍ରଗ୍ସ କୁ ଦୁରନ୍ତୁ, କ୍ରୀଡ଼ା କୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ି ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ କ୍ଳବ ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ନିଶାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ସହିତ କିପରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସମାଜରୁ କିପରି ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଅବୈଧ ଡ୍ରଗ୍ସ କୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ । ଏ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । 

ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ,ଆଇନଜୀବୀ ଗତିକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯୋଗଦେଇ ମା ଦୁର୍ଗା ୟୁଥ କମ୍ବାଇନ୍ସ ର କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏହି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମାରାତ୍ମକ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ।

Narmada Behera

