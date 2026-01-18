Odisha News: ଅମୃତ ଭାରତ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ଯୁବକ, ମାଡି ବସିଲା RPF

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ରବିବାର ୧୮ ଜାନୁଆରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅମୃତଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାମ୍ନାକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରେନ ଚାଳକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧ ବଳରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିଛି।  ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଡି ନମ୍ବର ୦୨୬୦୩

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:37 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ରବିବାର ୧୮ ଜାନୁଆରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅମୃତଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାମ୍ନାକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରେନ ଚାଳକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧ ବଳରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିଛି। 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଡି ନମ୍ବର ୦୨୬୦୩ ରଙ୍ଗାପାଣି-ନାଗରକୋଇଲ୍ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସକାଳ ୯ଟା ୪୯ ମିନିଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରର ବାସିନ୍ଦା ୩୮ ବର୍ଷିୟ ଆପ୍ପାନା ରାଓ ଉକ୍ତ ଗାଡି ଆଗକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଡିର ବେଗ ଧିମା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଡିର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ବ୍ରେକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପ୍ପାନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିଥିଲା। 

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ପାନ୍ନାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତନାଘନା କରିଥିଲେ। ଜେରା ସମୟରେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା।  ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 

ସେପଟେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ବଳରେ ଟ୍ରେନ ମାତ୍ର ୬ ମିନିଟ ଅଟକି ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। 

