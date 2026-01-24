Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ହତ୍ୟା!

Odisha News: ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର। ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ପୋଡାଜଳା। ପୋଲିସର ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା। ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ହାଟ ବଜାର ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଡାଜଳା କରିବା ସହିତ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡେଇବା ସହ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ଚାଟରା ଗ୍ରାମର ବାସୁଦେବ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମନାଥ ହାଟରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତି ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଗତ ଗୁରୁବାର ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୋମନାଥ ହାଟ କୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ରତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଓ ଯଦୁଆ ବାରିକ ଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାରଣ ରୁ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ବଚସା ଉଗ୍ରରୂପ ନେବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ବାସୁଦେବ ଦାସ କୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ ରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଥିଲେ। ଏ-ପରିକି ଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ ମରା ଯାଇଥିଲା।
ଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ବାସୁଦେବକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତ ଦେହକୁ ରଖି, ଜଗତସିଂହପୁର-ଅଡ଼ଶପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ପୋଡାଜଳା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତେଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଉଡେଇବା ସହ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଥିଲା।
ଲାଠି ଚାଳନା ଫଳରେ ଲୋକେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ରେ ରାସ୍ତା ରୁ ମୃତ ଦେହ ହଟାଯିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରତିକାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଯଦୁଆ ବାରିକ ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ରେ ପୋଡାଜଳା ଓ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଉତେଜନା କୁ ଉସକେଇବା ଅଭିଯୋଗ ରେ ୬ଜଣ ଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣା କୁ ନେଇ ଉତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଟିପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ ।