Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3084557
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ହତ୍ୟା!

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ହତ୍ୟା!

Odisha News: ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର। ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ପୋଡାଜଳା। ପୋଲିସର ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା। ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ହାଟ ବଜାର ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଡାଜଳା କରିବା ସହିତ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡେଇବା ସହ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:42 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ହତ୍ୟା!

Odisha News:  ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର। ରାସ୍ତାରୋକ ଓ ପୋଡାଜଳା। ପୋଲିସର ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା। ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ହାଟ ବଜାର ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଡାଜଳା କରିବା ସହିତ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡେଇବା ସହ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ଚାଟରା ଗ୍ରାମର ବାସୁଦେବ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମନାଥ ହାଟରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତି ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଗତ ଗୁରୁବାର ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୋମନାଥ ହାଟ କୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ରତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଓ ଯଦୁଆ ବାରିକ ଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାରଣ ରୁ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ବଚସା ଉଗ୍ରରୂପ ନେବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ବାସୁଦେବ ଦାସ କୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ ରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଥିଲେ। ଏ-ପରିକି ଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ ମରା ଯାଇଥିଲା। 

ଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ବାସୁଦେବକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତ ଦେହକୁ ରଖି, ଜଗତସିଂହପୁର-ଅଡ଼ଶପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ପୋଡାଜଳା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତେଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଉଡେଇବା ସହ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଥିଲା। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଲାଠି ଚାଳନା ଫଳରେ ଲୋକେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ରେ ରାସ୍ତା ରୁ ମୃତ ଦେହ ହଟାଯିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରତିକାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଯଦୁଆ ବାରିକ ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ରେ ପୋଡାଜଳା ଓ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଉତେଜନା କୁ ଉସକେଇବା ଅଭିଯୋଗ ରେ ୬ଜଣ ଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣା କୁ ନେଇ ଉତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଟିପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Vande Mataram
'ଜନ ଗଣ ମନ' ଭଳି 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପାଇଁ ବି ଆସୁଛି ନୂଆ ନିୟମ: ଛିଡ଼ା ହେବା ହୋଇପାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳ
Odisha news
Odisha News: ପୁରୀରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ,ଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ...
top 10 news today
Top 10 News Today: ଝାରଖଣ୍ଡର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍, ୧୫ ନକ୍ସଲ୍ ନିପାତ୍, ଆସନ୍ତାକ
weather report
Weather Report: କମୁଛି ଶୀତ, ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ.
Today Horoscope
Today Horoscope: ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ;ପଢନ୍ତୁ ଆଜ