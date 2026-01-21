ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜେଶ ମିଶ୍ର

Rajesh Mishra Found Dead: ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋନପୁର ସହରର ଭଗବତୀ ନଗରସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୋନପୁର: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋନପୁର ସହରର ଭଗବତୀ ନଗରସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାଜେଶ ନିଜ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ରିଭଲଭରରୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଘର ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ସହ ସେହି ରିଭଲଭରଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (Post-mortem) ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ତଦନ୍ତ ଜାରି, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ରାଜେଶ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ନା ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି।
ରାଜେଶଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି।
ପୋଲିସର କହିଛି, "ଆମେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନଜରରେ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।"