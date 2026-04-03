ଜୀବନ୍ତ କଉ ମାଛ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା, ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ବାରିପଦା: ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଦିଘି ଗାଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବନ୍ଧରେ ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ମାଛକୁ ପାଟିରେ ଧରିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ । ଅସାବଧାନତାରୁ ମାଛଟି ପାଟିରେ ପଶି ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଯୁବକଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Also Read- Weekly Lucky zodiac sign: ଏପ୍ରିଲ ୬ରୁ ୧୨ ମଧ୍ୟରେ ଗଜକେଶରୀ ଓ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ଏହି ରାଶିକୁ ଲାଭ
Also Read- EPF Interest Rate: PF ଜମା ଉପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ମିଳିବ କି? ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା...