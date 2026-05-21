Odisha News: ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା ଜୀବନ, ନୂଆ କରି ବିବାହ କରିଥିବା ଯୁବକ...

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା ଜୀବନ, ନୂଆ କରି ବିବାହ କରିଥିବା ଯୁବକ...

Odisha News: ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା ଜୀବନ! ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଛକୁଟା ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଗଛରେ ଜଣେ ନବବିବାହିତ ଯୁବକ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 21, 2026, 11:53 AM IST

ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ମାନସ ବେହେରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୟସ ୨୪ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାନସ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ ନିଶାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧ ଟା ସମୟରେ ଘରେ ଝଗଡା ହେବା ପରେ ମାନସ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ ଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କାଜୁ ଗଛରେ ରଶି ସହିତ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପୁଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Narmada Behera

