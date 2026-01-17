Sundargarh: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ; ୬ ଗିରଫ୍

Sundargarh group clash: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ଗୁରୁବାର ଘଟିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Sundargarh group clash: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ଗୁରୁବାର ଘଟିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ହିଂସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।
ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗୋମାଂସ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଜବ ପରେ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକମାନେ ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଘର ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। ତଥାପି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ତଲାସ ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋମାଂସ ମିଳିନାହିଁ।
ପୋଲିସର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଲା।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଘର୍ଷରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ହିଂସା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାନବାହାନ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS)ର ଧାରା 163 ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ୨୪ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏବଂ ବଜାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଅମୃତପାଲ କୌର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।