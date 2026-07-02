Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Zee Odisha
  • /Bhubaneswar Crime: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆତଙ୍କ! ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଖଣ୍ଡା-ଭୁଜାଲି ଧରି ଉତ୍ପାତ

Bhubaneswar Crime: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆତଙ୍କ! ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଖଣ୍ଡା-ଭୁଜାଲି ଧରି ଉତ୍ପାତ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ସହ କିଛି ଯୁବକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 02, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:37 PM IST
Bhubaneswar Crime: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆତଙ୍କ! ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଖଣ୍ଡା-ଭୁଜାଲି ଧରି ଉତ୍ପାତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ବଡ଼ ବୈଠକ
Odia News20 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Bengaluru Quarry Accident1 hr ago
4
MT Sanmar Herald1 hr ago
5
NEET PG 20263 hrs ago