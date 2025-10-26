Advertisement
Srimandira: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ ରସାୟନ ମୁକ୍ତ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ..

Srimandira: ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସହାୟତା। ପ୍ରଥମେ କୋଠ ଭୋଗ ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚାଉଳ ଅମଳ ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧାଯିବ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୈବିକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:49 PM IST

Srimandira: ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ ରସାୟନ ମୁକ୍ତ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ସେବକ ଓ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ସ୍ବାଗତ। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗାନିକ ଚାଉଳରେ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଉଳରୁ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ୧୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ। ବରଗଡ଼ ,କଟକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରାଯିବା ସହ ଦିଆଯାଇଛି ସହାୟତା ରାଶି। 

ରଥଯାତ୍ରାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗରେ ଲାଗି ହେବ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ। ବରଗଡ଼ କଟକ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ। ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସହାୟତା। ପ୍ରଥମେ କୋଠ ଭୋଗ ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚାଉଳ ଅମଳ ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧାଯିବ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ।ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୈବିକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ। 

ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଭୋଗ। ତେବେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ୧୧୩ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସରକାର ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି ଭରଣା ପାଇଁ transition incentive ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ଏହାକୁ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ସ୍ଵାଗତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଠଭୋଗ ଟିକେ ନରମ ରହୁଛି। ଏଣୁ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ଆସିଲେ ତାକୁ ତିନି ଚାରି ମାସ ରଖାଯିବ। ଫଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ଆଉ ନରମ ହେବନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପାଇବେ। 

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଉଳ ଲାଗି ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସଂପାଦକ ସବୁଜ ଖେତ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ମାନ୍ୟୁଆର ଭାବରେ ଧଣିଚା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଅଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ କଟକ କୋରାପୁଟ ଓ ବରଗଡ଼ ରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କରାଯିବ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷ ଘର ପାଇଁ କୋଠ ଭୋଗ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୧ ରୁ ୨ କୁଈଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବରାଦୀ ଓ ବିକ୍ରି ଅବଢ଼ା ମିଶି ପ୍ରାୟ ୨୦୦ରୁ ୨୨୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଚାଉଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 

ତେବେ ଅମଳକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ କୋଠ ଭୋଗରେ କେବଳ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ଅନ୍ନ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପୁର୍ବରୁ ଚଳିତ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ସମସ୍ତ ୫ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନିକ ୮୦ କିଲୋ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଠ ଭୋଗ ଅନ୍ନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୨୧ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ଓ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ରାସାୟାନ ମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଠାଧିଶ।କିନ୍ତୁ ପକେଟ୍ ଉପଯୋଗୀ ହେଲେ ହିଁ ଏହି ଜୈବିକ ଯୁକ୍ତ ଅବଢା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିବ। 

 କୋରାପୁଟର ଜୈବିକ ଚାଉଳ ର ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ। ଏହାର ବିଶ୍ବରେ ଆଦୃତି ରହିଛି ।ତେବେ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବା ଦ୍ବାରା ଏହାର ଆଦୃତି ସମାଜରେ ଆହୁରି ବଢିବ।

