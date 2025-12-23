Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3050921
Zee OdishaZee Odisha

Girls and Women Missing: ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଗାଏବ ହେଲେଣି ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଓ ମହିଳା...

ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 

 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:54 PM IST

Trending Photos

Girls and Women Missing: ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଗାଏବ ହେଲେଣି ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଓ ମହିଳା...

Girls and Women Missing: ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୪ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳା ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ନିଖୋଜର କାରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଗତ ୧୨ ମାସରେ ୨୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 

ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜ ପରିବାରର ମହାଳିଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ନେଇ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଗାଏବ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ପରିବାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଖୋଜ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ମାନବ ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ତଦନ୍ତ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ, ନିଖୋଜ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ-ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।

ଚୌହାନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇବୁ।"

ALSO READ: Bangladesh Issue: ବାଂଲାଦେଶରେ ବିପଦରେ ହିନ୍ଦୁ, ଭାରତରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି...

ମାନବ ଚାଲାଣ ଚିନ୍ତା:
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଣ-ସରକାରୀ ସଂଗଠନ (NGOs) ମାନବ ଚାଲାଣ ନିଖୋଜ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା, ବିଶେଷକରି ଗରିବ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣକାରୀ ଦଳ ପାଇଁ ସହଜ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଏ।

ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଏନଜିଓର ମୁଖପାତ୍ର ଆରତୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ନିଖୋଜ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମାନବ ଚାଲାଣର ସହ ଜଡ଼ିତ। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମାନବ ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆଇନ ​​ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।"

ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ(Madhya Pradesh) ପୋଲିସ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ "ଅପରେସନ୍ ମୁସ୍କାନ୍" ଚଲାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି। ଏଡିଜିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

୨୦୧୩ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୨୦୧୫ରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ମୁସ୍କାନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bank holidays
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଗାତାର ୫ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟି ତାଲିକା
BSNL 1 Rupee Offer
BSNL 1 Rupee Offer: ବିଏସଏନଏଲ୍ ର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଆନ୍ତୁ ଦିନକୁ
Vigilance Case in Odisha
Junior Accountant in DA Case କନିଷ୍ଠ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଆଖି ଖୋସିଲାଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି, ଜେଲ ଗଲେ
108 ambulance
New Ambulance inducted in 108 Services: ୪୨୮ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
SBI SCO Recruitment 2025
SBI SCO Recruitment 2025: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଏମିତି କ