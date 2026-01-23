Advertisement
Today Horoscope: ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାର ଚମକିବ ଏହି ୩ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ପୂରା ହେବ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ..

Today Horoscope: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତା ସହ ଚଳିବ ପଡ଼ିବ....

 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:02 AM IST

ମେଷ ରାଶି: ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ। ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ରାଜନୀତିରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ବୃଷ ରାଶି: ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାନ୍ତୁ।

ମିଥୁନ ରାଶି: ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଘରୋଇ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।

କର୍କଟ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ନିବେଶରେ ଲାଭ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ। ଆଜି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ।

ସିଂହ ରାଶି: ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଦିନସାରା କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।

କନ୍ୟା ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆଜି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ହାନୀପାରକ ହୋଇପାରେ। ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ତୁଳା ରାଶି: ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିନାମା ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଆଜି କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ବିଛା ରାଶି: ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢିବ। ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ଵାରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ।

ଧନୁ ରାଶି: ପରିଶ୍ରମର ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ପରିବାରରେ ଆଦରଣୀୟା ହୋଇ ସୁଖଭୋଗ କରିବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଧନହାନୀ ନେଇ ଯୋଗ ରହିଛି ।

ମକର ରାଶି: ଅଫିସରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଗୁଡିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିୟ କଥା କହି ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଗୁରୁଜନ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କୃଷିଜିବୀମାନେ ହସଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନାନାପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପୁରୁଣା ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। 

ମୀନ ରାଶି: ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ବାସଗୃହ ଓ ଯାନବାହାନ ନେଇ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ।

