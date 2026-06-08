/Today Horoscope: ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...

Today Horoscope: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତା ସହ ଚଳିବ ପଡ଼ିବ....
ମେଷ ରାଶି:
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଏକାଦଶ ଘରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି।
ବୃଷ ରାଶି:
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଭାବ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାମ ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚାଳକ, ବସ୍ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି:
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ନବମ ଘରେ ଚଳନ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ହେତୁ, ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ସହିତ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିଅରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ।
କର୍କଟ ରାଶି:
ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଚଳନ କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରାହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆଜି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି:
ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ଖରାପ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି:
ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଟେନସନ ହୋଇପାରେ। ସହନଶୀଳତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି:
ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସକାଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି:
ଆଜି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ଆଜି କାମ ଟିକେ ଧୀର ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବୈଠକରେ ବିତାଇବେ। ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି:
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମର ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରାହୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ଦେଇ ଚଳନ କରୁଛି, ଯାହା ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ କରିବ। ତଥାପି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ତୁମର କର୍ମଭାବର କର୍ତ୍ତା ବୁଧ ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମର କାମରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭଲ ଦିନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର ରାଶି:
ଆଜି ତୁମର ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏଠାରେ, ଏହା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦରେ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତୁମର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି ତୁମର ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଫଳ ହେବ। ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ବୈଠକ କରିବ, ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶି ଦେଇ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ କାରବାର କରିପାରନ୍ତି।
ମୀନ ରାଶି:
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କାମରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।