Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Zee Odisha
  • /Today Horoscope: ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...

Today Horoscope: ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...

Today Horoscope: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୧୨ଟି ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳ ଗଣନା କରାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତା ସହ ଚଳିବ ପଡ଼ିବ....

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 08, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:06 AM IST
Today Horoscope: ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶି! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଓ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ
Today Horoscope5 min ago
2
top 10 news todayJun 07
3
World bicycle dayJun 07
4
Odia NewsJun 07
5
Free UPSC CoachingJun 07