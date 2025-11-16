Top 10 News: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସମାଲୋଚନା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
Top 10 News Today
Headlines 01- ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ନେଇ ବିଜେଡି ଆଣିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ବିଜେଡି ଟିକଟରୁ ଲଢୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି । ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଭୋଟ ମେସିନ୍ରେ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଫଳାଫଳକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ କହିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ସଂଧ୍ୟା ୫ରେ ୭୫% ତାପରେ ୭ଟାରେ ୭୭% ମତଦାନ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ଦିନ ୧୦ଟାରେ ୮୧% ଓ ୧୨ଟାରେ ୮୩.୪୫% କହିଲେ ।
Headlines 02- ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି । ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନୀଲ ବିଶ୍ବାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି ଜନାଦେଶକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି । ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ୩ୟ ସ୍ଥାନରେ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଭରି ରହିଛି । ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଲେନି ୧୫୦ କିମି ଦୂରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଣିଲେ । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ବିଜେଡି କହି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅନୀଲ ।
Headlines 03- ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ବେହେରାମ ବସ୍ତିରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି । ୨ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସର ରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଉକ୍ତ ବସ୍ତିରେ ୨ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ୧୭ ନଭେମ୍ୱର ୨୦୨୫ ସୋମବାର ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କର ପଇତାଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 05- ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ନିହତ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଉମର ଉନ୍ ନାବିର ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ ହୋଇଛି । କାଶ୍ମୀରବାସିନ୍ଦା ଅମିର ରସିଦ ଅଲ୍ଲୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି NIA । ଆତ୍ମଘାତୀ ଆତଙ୍କୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅମିର ରସିଦ ଅଲ୍ଲୀ ନାଁରେ କାର୍ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି କାର୍ କିଣି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପୂରା ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୩ ଜଣଙ୍କୁ NIA ଜେରା କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
Headlines 06- ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଓ BSFକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏକ ଗୁମ୍ଫାରୁ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । କାଲିମେଳା ଥାନା ଦୁଲାଗୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, ଜିଲେଟିନ ଷ୍ଟିକ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇନ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ।
Headlines 07- ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ । ବଳଦେବଜୀଉ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ବଳଦେବଜୀଉ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ । ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 08- ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି । ଆଜି ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସୁବାସ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଏମସିକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ନେଇ କୌଣସି ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇନାହାନ୍ତି । ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିନ ସିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡକାଗଲାନାହିଁ । ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ମେୟରଙ୍କୁ ଡକାଗଲାନି କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ମେୟରଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ନାହିଁ ।
Headlines 09- କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଏବେ ବି ହାଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସହକଳାକାରମାନେ ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ତଣ୍ଡା । ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୧୩ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ୭.୪, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ୮, ଫୁଲବାଣୀ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଟ୍ବିନସିଟିରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।