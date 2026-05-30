Zee Odisha

Top 10 News: ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ୧.୦୮ କୋଟି ଅନୁଦାନ, ଜୁନ ୩ରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନୂଆ ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 30, 2026, 09:56 PM IST

Headlines 01- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ସୋନାରପୁର ସାଉଥ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଓ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି । କିଛି ଲୋକ ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ହେଲମେଟ୍‌ ପିନ୍ଧାଇ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ସାଉଥ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ଶିକାର ପରିବାରକୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ।

Headlines 02- ଜୁନ୍ ୩ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଡିକେ ଶିବ କୁମାର। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦାବି। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଶିବକୁମାର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବେଣୁଗୋପାଳ । ଗତ ୨୮ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ।

Headlines 03- ଯଦି ଆପଣ ଆୟୂଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆୟୂଷ୍ମାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣିକି ଆଡମିଟ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ୍‌ ପରୀକ୍ଷା । ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଆଡମିଟ୍‌ ହେବାର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ଆୟୂଷ୍ମାନ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌ ନ ମାନିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ।

Headlines 04- CUET (UG)- ୨୦୨୬ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ NTAର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି । ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍‌ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । cuet.nta.ac.in ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

Headlines 05- ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ମଦଭାଟିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାବତ ଭାଇକୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଛି ବଡ଼ ଭାଇ । ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବାବେଳେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବଡ଼ଭାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 06- ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ୟାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଯୁବକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ।

Headlines 07- ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ୩୩,୮୦,୯୬୩ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଣେ ସମବାୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ​ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପତିତପାବନ ମାଝୀ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (AUCCB) ଲିମିଟେଡ୍, ବଅରପାଳ ଶାଖା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗଢ଼ସନ୍ତ୍ରୀ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି (SCS)ର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳରେ ଅନୁଗୁଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

Headlines 08- ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍‌ରେ ଆସି ୩ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଚମ୍ପଟ୍‌ ମାରିଛନ୍ତି । ତାରିଣୀ ମାର୍କେଟ ପଟରୁ ଆସି ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍‌ କରୁଛି ।

Headlines 09- ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ୧.୦୮ କୋଟିର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୨୧ କମିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହି ଅନୁଦାନ ରାଶି ।

Headlines 10- କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟଗଡ଼ ଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଦୀର୍ଘ ୪ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରି ଲୋକେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । କୋଟଗଡ଼ ଠାରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କୋଟଗଡ଼ରୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଓ ତୁମୁଡିବନ୍ଧକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

