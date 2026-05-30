Top 10 News: ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ୧.୦୮ କୋଟି ଅନୁଦାନ, ଜୁନ ୩ରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନୂଆ ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ସୋନାରପୁର ସାଉଥ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଓ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି । କିଛି ଲୋକ ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ସାଉଥ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ଶିକାର ପରିବାରକୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ।
Headlines 02- ଜୁନ୍ ୩ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଡିକେ ଶିବ କୁମାର। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦାବି। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଶିବକୁମାର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବେଣୁଗୋପାଳ । ଗତ ୨୮ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ।
Headlines 03- ଯଦି ଆପଣ ଆୟୂଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆୟୂଷ୍ମାନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଣିକି ଆଡମିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୂଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ହେବ ସବୁ ମେଡିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା । ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବାର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାହା ଆୟୂଷ୍ମାନ ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନ ମାନିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ।
Headlines 04- CUET (UG)- ୨୦୨୬ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ NTAର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି । ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । cuet.nta.ac.in ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
Headlines 05- ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ମଦଭାଟିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାବତ ଭାଇକୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଛି ବଡ଼ ଭାଇ । ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବାବେଳେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବଡ଼ଭାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 06- ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ୟାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଯୁବକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ।
Headlines 07- ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ୩୩,୮୦,୯୬୩ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଣେ ସମବାୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପତିତପାବନ ମାଝୀ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (AUCCB) ଲିମିଟେଡ୍, ବଅରପାଳ ଶାଖା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗଢ଼ସନ୍ତ୍ରୀ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି (SCS)ର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳରେ ଅନୁଗୁଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
Headlines 08- ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ୩ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଚମ୍ପଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି । ତାରିଣୀ ମାର୍କେଟ ପଟରୁ ଆସି ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ।
Headlines 09- ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ୧.୦୮ କୋଟିର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୨୧ କମିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହି ଅନୁଦାନ ରାଶି ।
Headlines 10- କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟଗଡ଼ ଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଦୀର୍ଘ ୪ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରି ଲୋକେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । କୋଟଗଡ଼ ଠାରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । କୋଟଗଡ଼ରୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଓ ତୁମୁଡିବନ୍ଧକୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।