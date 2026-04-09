Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3172694
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ରାଜଧାନୀ ଆଜାଦନଗର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ NIA ଟିମର ତଦନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜଧାନୀ ଆଜାଦନଗର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ NIA ଟିମର ତଦନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:08 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines: ରାଜଧାନୀ ଆଜାଦନଗର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ NIA ଟିମର ତଦନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

School Uniform: ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ । ଓସେପା ଜାରି କଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା । ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ୟୁନିଫର୍ମ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ବାଟିକାଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖରାଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ । ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସମେତ ହାଉସ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଜୋତା ଓ ମୋଜା ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଟୋପି ଦିଆଯିବ । 

Azad Nagar Blast: କ୍ରାଇମ ସ୍ପଟରେ NIA ଟିମ । ରାଜଧାନୀ ଆଜାଦନଗର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦନଗରରେ ପହଁଚିଲା NIA ଟିମ । ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ଅପରାଧିକ ଲିଙ୍କ, ଆତଙ୍କି ହମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ କରୁଛି NIA । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଜାଦ ନଗରରେ ହୋଇଥିଲା ଭୟାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହେନୱାଜ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ମଫି ଓ ତା’ ମା’ଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 

Odisha Gramodaya Scheme: ମାଓବାଦୀ ଉପଦ୍ରବ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବିକାଶ । ତ୍ଵରାନ୍ଵିତ ହେବ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ । ୧୦ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ । ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ‘ଗ୍ରାମୋଦୟ’ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ରାୟଗଡ଼ା ।

Add Zee News as a Preferred Source

Odisha Vigilance Raid: ଗିରଫ ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ସେପ୍ଟିରେ ଥିବା ବା ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍, ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଉଳସାହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାର କୋହ୍ରାସିଂହପୁର ପୈତୃକ ଘର, ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ସରକାର ନାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ସମେତ ମୋଟ୍ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। 

Ratna Bhandar: ଶେଷ ହୋଇଛି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ ଟା ୧୦ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୋଇଛି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମଣି ମାଣିକ୍ୟ କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ବିଶାରଦ ବା ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନହୋଇ କେବଳ ଓଜନ ମାପ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଶେଷ ହେବାପରେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। 

UGC Initiative Anganwadi: ଦଦଳିବ ଅଙ୍ଗନବାଡିର ରୁପରେଖ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବାକୁ UGCର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ। . ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତି କମରେ ୫ ରୁ ୬ଟି ଅଙ୍ଗନୱାଡିକୁ କରିବ ମେଣ୍ଟରସିପ୍। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ, ସାମାଜିକ ସେବା, ଥେସିସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ସିପ୍ ରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି UGC ଏଭଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି।

Wheat Crop Damage: ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବର ୧.୩୦ ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମିରେ ଗହମଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଶସ୍ୟର ଆର୍ଦ୍ରତା କ୍ରୟ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଅମଳ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଶସ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ମାଲୱା, ମାଝା ଓ ଦୋଆବାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅମଳ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକର ପିଛା ୪-୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

Sabarimala Temple: କେରଳର ସାବରିମାଲା ମନ୍ଦିରରେ ଋତୁସ୍ରାବଯୋଗ୍ୟ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମ୍‌କୋର୍ଟଙ୍କ ୨୦୧୮ ରାୟ ପୁରୁଷମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମହିଳାମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବୋଲି ଥିବା ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ପୁରୁଷ-ପ୍ରଧାନତା ବା ନାରୀ-ପ୍ରଧାନତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। 

Hormuz Strait: ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆଉ ଏହା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍‌, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ରାସାୟନିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିରନ୍ତର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୫୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜିର ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବଜାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

Middle East Crisis: ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ହେଉଛି ଘନଘନ ଆକ୍ରମଣ । ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଅଲି ୟୁସୁଫ୍ ହର୍ଶି ନିପାତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇରାନକୁ ଘେରି ରହିଛି ଆମେରିକା ସେନା । ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ହୋଇପାରେ ପିସ୍ ଟକ୍ । 

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

